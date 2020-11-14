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ЄБРР надасть Україні кредит
на розробку родовищ - Шмигаль

ЄБРР надасть Україні кредит на розробку родовищ - Шмигаль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:11

ЄБРР надасть Україні кредит на розробку родовищ - Шмигаль

Пропонуємо до обговорення:
Європейський банк реконструкції та розвитку готовий надати Україні кредит у 200 млн євро для верифікації запасів родовищ корисних копалин.

Дивися повний текст ЄБРР надасть Україні кредит на розробку родовищ - Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 11:12

А зачем Украине разрабатывать месторождения, если они не принадлежат народу?
Пусть тот кто высасывает недра и вкладывается в разработку.
p_a_l
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