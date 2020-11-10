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Суд скасував рішення
про арешт Януковича

Суд скасував рішення про арешт Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:46

Суд скасував рішення про арешт Януковича

Пропонуємо до обговорення:
Рішення стосується справи про події на Майдані 18-20 лютого 2014 року, коли відбувався розстріл протестуючих.

Дивися повний текст Суд скасував рішення про арешт Януковича.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:46

Я думаю после такого решения, стоит отменить высшую меру и не прикосновенность к судьям Киевского Апелляционного суда - и переменить один раз - а остальные судьи сильно должны задуматься - стоит работать по Закону и совести или на карман.
d_s_n
 
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