Рішення стосується справи про події на Майдані 18-20 лютого 2014 року, коли відбувався розстріл протестуючих.
Дивися повний текст Суд скасував рішення про арешт Януковича.
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Додано: Пон 16 лис, 2020 16:46
Суд скасував рішення про арешт Януковича
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суд скасував рішення про арешт Януковича.
Додано: Пон 16 лис, 2020 16:46
Я думаю после такого решения, стоит отменить высшую меру и не прикосновенность к судьям Киевского Апелляционного суда - и переменить один раз - а остальные судьи сильно должны задуматься - стоит работать по Закону и совести или на карман.
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