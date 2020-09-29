Гетманцев: 50% населення України підтримує фіскалізацію

Додано: Вів 17 лис, 2020 12:31

Не нужно подменять понятия - фискализация и право на чек! Обывателю до лампочки фискализация, ему нужен чек для гарантии или для возможности возврата товара и все. Спросите у теж же, кто согласен на фискализацию и требует право не чек - как они получают зарплату? Вся по белому с налогами? НЕТ? Пусть вот пойдут и самостоятельно из своего конвертика заплатят налог государству. А то как получать зарплату в конверте, как они не готовы платить налоги за себя, а как чек - то они за. А кто из них вообще понимает, зачем государство вводит РРО для предпринимателей? Уж точно не для защиты обывателя, а для контроля и штрафования ЧП-ников.