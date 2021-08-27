Енергетика

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Вадим Жураковский написав:Можно подробнее, что за схемы? Там всё прозрачно, в документах прописаны тарифы, если Вам это интересно, то стройте станцию за свои деньги и потом получайте прописанный в документах тариф за генерацию. В чем воровство?
Закупают по 0.15 грн, продают по 1.68 грн. Или зеленый тариф - покупают по 5 грн, продают по 1.60 грн. Весь банкет за счет госбюджета и завышенных административным путем тарифов, в этом суть схем.
НАЕК «Енергоатом» планує до кінця 2021 року ввести в експлуатацію третій та четвертий бризкальні басейни, які є елементом системи охолодження води в ставках-охолоджувачах Южно-Української АЕС, що дозволить збільшити виробництво електроенергії станцією в літні місяці.
Про це 19 серпня повідомив прес-центр компанії.
«До кінця 2021-го «Енергоатом» введе в експлуатацію 3-й та 4-й бризкальні басейни в рамках реконструкції системи технічного водопостачання Южно-Українського енергокомплексу», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що компанія до кінця цього року планує завершити монтажні й пусконалагоджувальні роботи на гідроагрегаті №3 Ташлицької ГАЕС.
1 червня 2021 року «Енергоатом» запустив у роботу першу чергу бризкальних басейнів (перший і другий із п’яти запланованих) для потреб Южно-Української АЕС.
За інформацією компанії, кошторисна вартість проєкту з п’ятьма бризкальними басейнами складає 3,4 млрд грн, вже станом на 1 квітня 2021 року було виконано робіт на 2,3 млрд грн. Загальна вартість реконструкції Ташлицької ГАЕС складає 14,25 млрд грн.
"Енергоатом" підготував Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива до експлуатації, для цього потрібен лише дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання, на який очікують "найближчими днями".
Про це розповів в.о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час відкриття ЦСВЯП.
За його словами виконано усі необхідні роботи, наразі закінчуються технічні процедури на енергоблоках. ЦСВЯП отримав дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції і наразі очікує на дозвіл Інспекції ядерного регулювання. Котін зазначив, що йдеться про найближчі дні.
У проєкт реалізації сховища від початку будівництва було інвестовано близько 6 млрд грн. Перші контейнери надійдуть згідно з затвердженими графіками до кінця року.
"Дуже скоро ми почнемо постачати реальні контейнери на ЦСВЯП із ядерним паливом. Я не думаю, що в нас не вийде з якихось причин це зробити", - зазначив очільник НАЕК.
Він підкреслив, що до РФ ядерне паливо точно не везтимуть.
У липні міністр енергетики Герман Галущенко зазначав, що сховище відкриють орієнтовно до Дня Незалежности 24 серпня.