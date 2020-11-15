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В Мінфіні розповіли, як
пропонують змінити "податок на...

В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:30

В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на...

Пропонуємо до обговорення:
В Міністерстві фінансів розповіли про транспортний податок.

Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити \"податок на розкіш\" (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:30

Какая милота!
Освободить почти от всех налогов сотни тысяч незаконно или полузаконно ввезённых старых несоответствующих никаким экологическим нормам и стандартам безопасности вёдер и при этом обложить дополнительным налогом обычные автомобили среднего класса, с которых и так было уплачено куча налогов при покупке и регистрации.
1,2 млн.грн.это и RAV4, и Forester, и десятки других "роскошных" машин.
Эти гетьманцевы отучат платить налоги даже самых порядочных.
DONALD
 
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