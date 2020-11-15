В Міністерстві фінансів розповіли про транспортний податок.
Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити \"податок на розкіш\" (інфографіка).
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Додано: Вів 17 лис, 2020 15:30
В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на...
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Дивися повний текст В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити \"податок на розкіш\" (інфографіка).
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:30
Какая милота!
Освободить почти от всех налогов сотни тысяч незаконно или полузаконно ввезённых старых несоответствующих никаким экологическим нормам и стандартам безопасности вёдер и при этом обложить дополнительным налогом обычные автомобили среднего класса, с которых и так было уплачено куча налогов при покупке и регистрации.
1,2 млн.грн.это и RAV4, и Forester, и десятки других "роскошных" машин.
Эти гетьманцевы отучат платить налоги даже самых порядочных.
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