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В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:43

  BIGor написав:
  Dear_Sir написав:
  sena_2008atp написав:Не несите чушь.RAV 4 стоит в среднем 700тыс.Во всем цивилизованном мире богатые платят за роскошь.


Обычная бюджетная машина. Что в ней роскошного? Пластиковая торпеда, радио и круиз-контроль? У нас работяги на таких приезжают. Ничего они не платят.

Какие роботяги на RAV 4? Ты прикалываешься?

Он же написал У НАС, а Dear_Sir вроде как не у нас живет)
sasch
 
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