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В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити "податок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:43
BIGor написав: Dear_Sir написав: sena_2008atp написав:
Не несите чушь.RAV 4 стоит в среднем 700тыс.Во всем цивилизованном мире богатые платят за роскошь.
Обычная бюджетная машина. Что в ней роскошного? Пластиковая торпеда, радио и круиз-контроль? У нас работяги на таких приезжают. Ничего они не платят.
Какие роботяги на RAV 4? Ты прикалываешься?
Он же написал У НАС, а Dear_Sir вроде как не у нас живет)
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