BIGor написав:
Какие роботяги на RAV 4? Ты прикалываешься?
Он же написал У НАС, а Dear_Sir вроде как не у нас живет)
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Додано: Сер 18 лис, 2020 13:43
Он же написал У НАС, а Dear_Sir вроде как не у нас живет)
Додано: Чет 19 лис, 2020 08:12
Re: В Мінфіні розповіли, як пропонують змінити
И это в корне не правильно. Необходима регрессивная шкала налогообложения, чтобы стимулировать успешных людей и желание быть успешным. Если много заработал - молодец, вот тебе налоговый стимул от государства и желание зарабатывать ещё больше. Если ты ленивое тупое животное - на тебе 50% налогов и поражение в избирательных правах (потому что нехорошо быть тупым ленивым животным). А, не нравится, ну так поднимай задницу, учись, иди работай. И таким образом естественным способом отпадает необходимость в укрывательстве доходов.
Если вы будете давать деньги бедным - скоро у вас появится много бедных.
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