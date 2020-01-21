Публичный сервис для сбора денег - посоветуйте

Додано: Вів 17 лис, 2020 16:02

Прошу совета.

Нужен сервис, который позволяет принимать на себя деньги (без комиса, разумеется) от клиентов любого банка (или хотя бы от Привата) и позволяет посмотреть на своей (публичной !) страничке всю историю переводов всем желающим (возможно - по паролю).

Нечто вроде совместного накопления Банки от гороха.

Но там статистику видит только владелец и пополнять можно только с мони, если не ошибаюсь.

У привата, вроде, тоже было нечто подобное. Но как-то не взлетело.

Ну, и конечно - с бесплатным выходом на карту и/или нал.



В идеале - человек открывает какую-нибудь копилку/банку/назбырачку, публикует её урл где нужно, и любой желающий откуда угодно закидывает туда денюжку. И есть некая страничка в интернете, на которой видно всех донатеров (дата, сумма, назначение платежа).



Казалось бы - простая и нужная штука.

Но сходу - ничего подобного не вспоминается