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Публичный сервис для
сбора денег - посоветуйте

Публичный сервис для сбора денег - посоветуйте
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:02

Публичный сервис для сбора денег - посоветуйте

Прошу совета.
Нужен сервис, который позволяет принимать на себя деньги (без комиса, разумеется) от клиентов любого банка (или хотя бы от Привата) и позволяет посмотреть на своей (публичной !) страничке всю историю переводов всем желающим (возможно - по паролю).
Нечто вроде совместного накопления Банки от гороха.
Но там статистику видит только владелец и пополнять можно только с мони, если не ошибаюсь.
У привата, вроде, тоже было нечто подобное. Но как-то не взлетело.
Ну, и конечно - с бесплатным выходом на карту и/или нал.

В идеале - человек открывает какую-нибудь копилку/банку/назбырачку, публикует её урл где нужно, и любой желающий откуда угодно закидывает туда денюжку. И есть некая страничка в интернете, на которой видно всех донатеров (дата, сумма, назначение платежа).

Казалось бы - простая и нужная штука.
Но сходу - ничего подобного не вспоминается
mustbe
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