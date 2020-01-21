Публичный сервис для сбора денег - посоветуйте

Прошу совета. Нужен сервис, который позволяет принимать на себя деньги (без комиса, разумеется) от клиентов любого банка (или хотя бы от Привата) и позволяет посмотреть на своей (публичной !) страничке всю историю переводов всем желающим (возможно - по паролю). Нечто вроде совместного накопления Банки от гороха. Но там статистику видит только владелец и пополнять можно только с мони, если не ошибаюсь. У привата, вроде, тоже было нечто подобное. Но как-то не взлетело. Ну, и конечно - с бесплатным выходом на карту и/или нал.
В идеале - человек открывает какую-нибудь копилку/банку/назбырачку, публикует её урл где нужно, и любой желающий откуда угодно закидывает туда денюжку. И есть некая страничка в интернете, на которой видно всех донатеров (дата, сумма, назначение платежа).
Казалось бы - простая и нужная штука. Но сходу - ничего подобного не вспоминается
Поскольку готового решения не нашлось - пришлось изобретать велосипед самому. Всё оказалось совсем не сложно: 1. Открывается виртуалка привата и всем потенциальным донатерам сообщается её номер. 2. Пишется микросайтик, который через PrivatAPI вытаскивает все движения по карте и отображает на своей страничке.