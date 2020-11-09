RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Американці створять
найбезпечніший смартфон у світі

Американці створять найбезпечніший смартфон у світі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:07

Американці створять найбезпечніший смартфон у світі

Пропонуємо до обговорення:
Екс-розробники смартфона Essential запропонують продукти, орієнтовані на конфіденційність даних користувача.

Дивися повний текст Американці створять найбезпечніший смартфон у світі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91261
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:08

обо всем и ни о чем ..какая ОС .... какой магазин приложений ?
yama
 
Повідомлень: 2995
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5887 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 03:33

yama, очевидно же. Главная фишка: абсолютный контроль за своими данными. Значит каждый пользователь и ОС и все приложения и магазин для них пишет себе сам. Иначе уверенности в контроле никакой.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 639
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:06

Re: Американці створять найбезпечніший смартфон у світі

  moveton написав:абсолютный контроль за своими данными.
и че толку.. я как в Примате дал номер телефона сразу кучу спама на нее приходить стало... и толку то от защищенного смартфона. Про Дию и как с нее данные вывалили в сети личные данные ... а какая там защищенность.
Джон
 
Повідомлень: 1554
З нами з: 16.03.17
Подякував: 58 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:33

Джон, если опустить маркетинговый бред, то, видимо, имеют в виду, что с их смартфоном данные просто так не отошлются (про всякие Xiaomi ходят страшилки, что он всё дублирует в Китай) и можно смело делать видеоселфи любого уединённого удовольствия и не бояться повторить судьбу Дзюбы. Если данные переданы кому-то сознательно, то странно жаловаться на смартфон.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 639
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:34

  Джон написав:
  moveton написав:абсолютный контроль за своими данными.
и че толку.. я как в Примате дал номер телефона сразу кучу спама на нее приходить стало... и толку то от защищенного смартфона. Про Дию и как с нее данные вывалили в сети личные данные ... а какая там защищенность.

примат это вообще нечто. использую для финансов номер который нигде не регистрировал и не светил, только в примате. проверил в телеграм-боте - оказывается мой номер телефона успешно слит и пробивается фио и дата рождения (и это в бесплатном боте, что за инфа в платном - вообще хз). Это всё что нужно знать о защите персональных данных в нашей стране.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3137
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9002 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Туристичні напрямки в світі зможуть повернутися до рівня...
R2 » Пон 16 лис, 2020 07:47
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лис, 2020 07:47
straponesa
Кращим хмарочосом у світі визнано житловий комплекс з...
R2 » Нед 15 лис, 2020 07:56
2 199
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 лис, 2020 08:29
Striker
Розкрито перший смартфон Samsung з підекранною камерою
R2 » П'ят 06 лис, 2020 11:02
2 95
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 лис, 2020 08:34
gpahomyc

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron