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Українці перестали
платити за газ

Українці перестали платити за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:03

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Асоціації постачальників енергоресурсів.

Дивися повний текст Українці перестали платити за газ.

Все правильно. Адекватный ответ людей на несправедливые тарифы. Негоже продавать газ украинской добычи по цене Роттердам +.
andrein
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