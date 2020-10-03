|
|
Українці перестали платити за газ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:03
Все правильно. Адекватный ответ людей на несправедливые тарифы. Негоже продавать газ украинской добычи по цене Роттердам +.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1025
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор