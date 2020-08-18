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Одеські митники виявили кокаін в бананах на $4 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 17:49
Пропонуємо до обговорення:
Одеські митники знову виявили кокаїн в бананах.
Дивися повний текст Одеські митники виявили кокаїн в бананах на $4 млн
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R2
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Додано: Сер 18 лис, 2020 17:50
улллётные бананы ))))
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Додано: Чет 19 лис, 2020 22:42
КОКАЇНУМ
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nighthawk5
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