Кабмін надав Державній іпотечній установі гарантії на 3...
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Достройку УКрбуда ведь финансирует не само Государственное ипотечное учреждение. А минфин. То есть налоги. То есть наши налоги. Вот так и работает все. Люди хотели дешевых квартир - а теперь все мы должны за это заплатить. А ведь суть дешевых квартир в том, что их могут и не достроить. На вторичном рынке 100% гарантия. Но нет — идут в котлован, и как бы этого не понимают. И сколько не переписывай правила и законы (статья об этом), пока митинги под кабмином будут работать — ситуацию не изменить. А если государство все компенсирует — то все так захотят. И потом удивляются, что курс 28. Просто таких УКРбудов в истории Украины каждый год в разных отраслях сотни. И всем компенсируют, не публично.