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Кабмін надав Державній іпотечній
установі гарантії на 3...

Кабмін надав Державній іпотечній установі гарантії на 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:10

Кабмін надав Державній іпотечній установі гарантії на 3...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів своєю постановою надав державні гарантії в 3 млрд грн Державній іпотечній установі для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за внутрішніми кредитами.

Дивися повний текст Кабмін надав Державній іпотечній установі гарантії на 3 мільярди.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:10

Достройку УКрбуда ведь финансирует не само Государственное ипотечное учреждение. А минфин. То есть налоги. То есть наши налоги. Вот так и работает все. Люди хотели дешевых квартир - а теперь все мы должны за это заплатить. А ведь суть дешевых квартир в том, что их могут и не достроить. На вторичном рынке 100% гарантия. Но нет — идут в котлован, и как бы этого не понимают. И сколько не переписывай правила и законы (статья об этом), пока митинги под кабмином будут работать — ситуацию не изменить.
А если государство все компенсирует — то все так захотят. И потом удивляются, что курс 28. Просто таких УКРбудов в истории Украины каждый год в разных отраслях сотни. И всем компенсируют, не публично.
RomaI
 
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