RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МОЗ назвали вартість вакцини
від коронавірусу для України

У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 04:53

  Dear_Sir написав:
  tar-ru написав:
  Dear_Sir написав:На вас вакцины не действуют, вам хана. Впереди боль, смерть и борьба с шарлатанами из Пфайзера и ВОЗ.

Юмор так себе, не улыбнуло даже :(

А что ещё сказать? "Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека". А список вакцин от ВОЗ внизу, это что? Как так получилось что средняя продолжительность жизни на планете в XX веке выросла с 35 лет до 70? Вы даже не подозреваете что вакцина на уберегает от заражения, а смягчает протекание болезни. Вот вы говорите чуть не сдох, а если бы не вакцина вы бы точно тут не сидели. И да иммунитет к большинству возбудителей угасает со временем. Для этого есть планы вакцинации и ревакцинации. Их можно найти на сайте ВОЗ.

Adenovirus
Anthrax
AVA (BioThrax)
Cholera
Vaxchora
Diphtheria
DTaP (Daptacel, Infanrix)
Td (Tenivac, generic)
DT (-generic-)
Tdap (Adacel, Boostrix)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Hepatitis A
HepA (Havrix, Vaqta)
HepA-HepB (Twinrix)
Hepatitis B
HepB (Engerix-B, Recombivax HB, Heplisav-B)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
HepA-HepB (Twinrix)
Haemophilus influenzae type b (Hib)
Hib (ActHIB, PedvaxHIB, Hiberix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Human Papillomavirus (HPV)
HPV9 (Gardasil 9) (For scientific papers, the preferred abbreviation is 9vHPV)
Seasonal Influenza (Flu) only
IIV (Afluria, Fluad, Flublok, Flucelvax, FluLaval, Fluarix, Fluvirin, Fluzone, Fluzone High-Dose, Fluzone Intradermal)
LAIV (FluMist)
Japanese Encephalitis
JE (Ixiaro)
Measles
MMR (M-M-R II)
MMRV (ProQuad)
Meningococcal
MenACWY (Menactra, Menveo)
MenB (Bexsero, Trumenba)
Mumps
MMR (M-M-R II)
MMRV (ProQuad)
Pertussis
DTaP (Daptacel, Infanrix)
Tdap (Adacel, Boostrix)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Pneumococcal
PCV13 (Prevnar13)
PPSV23 (Pneumovax 23)
Polio
Polio (Ipol)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Rabies
Rabies (Imovax Rabies, RabAvert)
Rotavirus
RV1 (Rotarix)
RV5 (RotaTeq)
Rubella
MMR (M-M-R II)
MMRV (ProQuad)
Shingles
RZV (Shingrix)
Smallpox
Vaccinia (ACAM2000):
Tetanus
DTaP (Daptacel, Infanrix)
Td (Tenivac, generic)
DT (-generic-)
Tdap (Adacel, Boostrix)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Tuberculosis
Typhoid Fever
Typhoid Oral (Vivotif)
Typhoid Polysaccharide (Typhim Vi)
Varicella
VAR (Varivax)
MMRV (ProQuad):
Yellow Fever
YF (YF-Vax)
Dear_Sir
 
Повідомлень: 1799
З нами з: 20.05.08
Подякував: 148 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:54

  Dear_Sir написав:
  tar-ru написав:
  Dear_Sir написав:На вас вакцины не действуют, вам хана. Впереди боль, смерть и борьба с шарлатанами из Пфайзера и ВОЗ.

Юмор так себе, не улыбнуло даже :(

А что ещё сказать? "Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека". А список вакцин от ВОЗ внизу, это что? Как так получилось что средняя продолжительность жизни на планете в XX веке выросла с 35 лет до 70? Вы даже не подозреваете что вакцина на уберегает от заражения, а смягчает протекание болезни. Вот вы говорите чуть не сдох, а если бы не вакцина вы бы точно тут не сидели. И да иммунитет к большинству возбудителей угасает со временем. Для этого есть планы вакцинации и ревакцинации. Их можно найти на сайте ВОЗ.

Adenovirus
Anthrax
AVA (BioThrax)
Cholera
Vaxchora
Diphtheria
DTaP (Daptacel, Infanrix)
Td (Tenivac, generic)
DT (-generic-)
Tdap (Adacel, Boostrix)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Hepatitis A
HepA (Havrix, Vaqta)
HepA-HepB (Twinrix)
Hepatitis B
HepB (Engerix-B, Recombivax HB, Heplisav-B)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
HepA-HepB (Twinrix)
Haemophilus influenzae type b (Hib)
Hib (ActHIB, PedvaxHIB, Hiberix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Human Papillomavirus (HPV)
HPV9 (Gardasil 9) (For scientific papers, the preferred abbreviation is 9vHPV)
Seasonal Influenza (Flu) only
IIV (Afluria, Fluad, Flublok, Flucelvax, FluLaval, Fluarix, Fluvirin, Fluzone, Fluzone High-Dose, Fluzone Intradermal)
LAIV (FluMist)
Japanese Encephalitis
JE (Ixiaro)
Measles
MMR (M-M-R II)
MMRV (ProQuad)
Meningococcal
MenACWY (Menactra, Menveo)
MenB (Bexsero, Trumenba)
Mumps
MMR (M-M-R II)
MMRV (ProQuad)
Pertussis
DTaP (Daptacel, Infanrix)
Tdap (Adacel, Boostrix)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Pneumococcal
PCV13 (Prevnar13)
PPSV23 (Pneumovax 23)
Polio
Polio (Ipol)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Rabies
Rabies (Imovax Rabies, RabAvert)
Rotavirus
RV1 (Rotarix)
RV5 (RotaTeq)
Rubella
MMR (M-M-R II)
MMRV (ProQuad)
Shingles
RZV (Shingrix)
Smallpox
Vaccinia (ACAM2000):
Tetanus
DTaP (Daptacel, Infanrix)
Td (Tenivac, generic)
DT (-generic-)
Tdap (Adacel, Boostrix)
DTaP-IPV (Kinrix, Quadracel)
DTaP-HepB-IPV (Pediarix)
DTaP-IPV/Hib (Pentacel)
Tuberculosis
Typhoid Fever
Typhoid Oral (Vivotif)
Typhoid Polysaccharide (Typhim Vi)
Varicella
VAR (Varivax)
MMRV (ProQuad):
Yellow Fever
YF (YF-Vax)

О, ещё один профессор :)
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 306
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Втекти від коронавірусу: плюси і мінуси заміського життя
R2 » Суб 21 лис, 2020 12:52
7 601
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 20:44
nvidea2001
У Мінцифри виписали життєвий цикл підприємця України
R2 » П'ят 20 лис, 2020 13:10
7 461
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 14:25
fler
Для вакцини Pfizer створили контейнери з GPS
R2 » П'ят 20 лис, 2020 03:57
6 436
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 01:52
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.