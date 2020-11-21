У МОЗ назвали вартість вакцини від коронавірусу для України
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Dear_Sir написав:На вас вакцины не действуют, вам хана. Впереди боль, смерть и борьба с шарлатанами из Пфайзера и ВОЗ.
Юмор так себе, не улыбнуло даже
А что ещё сказать? "Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека". А список вакцин от ВОЗ внизу, это что? Как так получилось что средняя продолжительность жизни на планете в XX веке выросла с 35 лет до 70? Вы даже не подозреваете что вакцина на уберегает от заражения, а смягчает протекание болезни. Вот вы говорите чуть не сдох, а если бы не вакцина вы бы точно тут не сидели. И да иммунитет к большинству возбудителей угасает со временем. Для этого есть планы вакцинации и ревакцинации. Их можно найти на сайте ВОЗ.
Dear_Sir написав:На вас вакцины не действуют, вам хана. Впереди боль, смерть и борьба с шарлатанами из Пфайзера и ВОЗ.
Юмор так себе, не улыбнуло даже
А что ещё сказать? "Ни одна вакцина не будет долго работать в организме человека". А список вакцин от ВОЗ внизу, это что? Как так получилось что средняя продолжительность жизни на планете в XX веке выросла с 35 лет до 70? Вы даже не подозреваете что вакцина на уберегает от заражения, а смягчает протекание болезни. Вот вы говорите чуть не сдох, а если бы не вакцина вы бы точно тут не сидели. И да иммунитет к большинству возбудителей угасает со временем. Для этого есть планы вакцинации и ревакцинации. Их можно найти на сайте ВОЗ.