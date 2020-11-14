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Apple виплатить додаткові $113
мільйонів за уповільнення...

Apple виплатить додаткові $113 мільйонів за уповільнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:50

Apple виплатить додаткові $113 мільйонів за уповільнення...

Пропонуємо до обговорення:
Американський технологічний гігант Apple виплатить додаткові $113 мільйонів у контексті судових позовів, пов’язаних з одностороннім рішенням компанії штучно уповільнити роботу старих смартфонів iPhone.

Дивися повний текст Apple виплатить додаткові $113 мільйонів за уповільнення старих iPhone.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 14:50

І так роблять більшість. Брехня корпорацій щоб стимулювати продажі нових телефонів.
Мій хюавей через півтори роки після покупки наче калькулятор працює. Для порівняння взяв фотки які робив коли тільки його купив, і ті, які він робить зараз - різниця кардинальна.
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 02:50

  bodia1406 написав:І так роблять більшість. Брехня корпорацій щоб стимулювати продажі нових телефонів.
Мій хюавей через півтори роки після покупки наче калькулятор працює. Для порівняння взяв фотки які робив коли тільки його купив, і ті, які він робить зараз - різниця кардинальна.


Сразу после покупки нужно отключать все обновления прошивки. Я так делаю и с телефонами и ноутбуками. И даже через 5 лет все летает и не глючит.
На смартфонах и смарт ТВ если поставить root и прибить Google сервисы, то вообще по кайфу начинают работать даже древние аппараты.
andrein
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