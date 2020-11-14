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Apple виплатить додаткові $113 мільйонів за уповільнення...
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:50
Пропонуємо до обговорення:
Американський технологічний гігант Apple виплатить додаткові $113 мільйонів у контексті судових позовів, пов’язаних з одностороннім рішенням компанії штучно уповільнити роботу старих смартфонів iPhone.
Дивися повний текст Apple виплатить додаткові $113 мільйонів за уповільнення старих iPhone
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R2
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Додано: Чет 19 лис, 2020 14:50
І так роблять більшість. Брехня корпорацій щоб стимулювати продажі нових телефонів.
Мій хюавей через півтори роки після покупки наче калькулятор працює. Для порівняння взяв фотки які робив коли тільки його купив, і ті, які він робить зараз - різниця кардинальна.
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bodia1406
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 02:50
bodia1406 написав:
І так роблять більшість. Брехня корпорацій щоб стимулювати продажі нових телефонів.
Мій хюавей через півтори роки після покупки наче калькулятор працює. Для порівняння взяв фотки які робив коли тільки його купив, і ті, які він робить зараз - різниця кардинальна.
Сразу после покупки нужно отключать все обновления прошивки. Я так делаю и с телефонами и ноутбуками. И даже через 5 лет все летает и не глючит.
На смартфонах и смарт ТВ если поставить root и прибить Google сервисы, то вообще по кайфу начинают работать даже древние аппараты.
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andrein
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