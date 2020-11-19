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В Україні ввели "пріоритетні
години" для пенсіонерів

В Україні ввели "пріоритетні години" для пенсіонерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:38

В Україні ввели "пріоритетні години" для пенсіонерів

Пропонуємо до обговорення:
"Пріоритетні години" для людей літнього віку зменшать кількість випадків інфікування груп ризику.

Дивися повний текст В Україні ввели \"пріоритетні години\" для пенсіонерів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:39

Право покупателя на должное обслуживание защищается Законом Украины "О защите прав потребителей" , где написано , что право покупателя на надлежащее обслуживание защищается государством . Следовательно, решение об отказе обслуживать Вас незаконно.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:45

  arheops написав:Право покупателя на должное обслуживание защищается Законом Украины "О защите прав потребителей" , где написано , что право покупателя на надлежащее обслуживание защищается государством . Следовательно, решение об отказе обслуживать Вас незаконно.

Так никто не отказывает: просто некоторые категории граждан в некоторое время будут обслуживать раньше, чем других...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 15:55

Re: В Україні ввели

аби вони якомога менше контактували з оточуючими, адже відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей, старших 65 років.
ти дома они ни с кем не контактируют и друг друга не заражают.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 18:12

arheops в поликлиниках, где инвалидов положено пропускать без очереди, вы тоже игнорируете это правило? )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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