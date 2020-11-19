"Пріоритетні години" для людей літнього віку зменшать кількість випадків інфікування груп ризику.
Дивися повний текст В Україні ввели \"пріоритетні години\" для пенсіонерів.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 15:38
В Україні ввели "пріоритетні години" для пенсіонерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ввели \"пріоритетні години\" для пенсіонерів.
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:39
Право покупателя на должное обслуживание защищается Законом Украины "О защите прав потребителей" , где написано , что право покупателя на надлежащее обслуживание защищается государством . Следовательно, решение об отказе обслуживать Вас незаконно.
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:45
Так никто не отказывает: просто некоторые категории граждан в некоторое время будут обслуживать раньше, чем других...
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:55
Re: В Україні ввели
ти дома они ни с кем не контактируют и друг друга не заражают.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 19 лис, 2020 18:12
arheops в поликлиниках, где инвалидов положено пропускать без очереди, вы тоже игнорируете это правило? )))
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