Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
Дивися повний текст Електронна прописка в Україні: коли чекати.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 16:09
Електронна прописка в Україні: коли чекати
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Дивися повний текст Електронна прописка в Україні: коли чекати.
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:09
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров возвращает прописку от которой отказались почти 20 лет назад? Он в своем уме?
Додано: Чет 19 лис, 2020 16:53
Додано: Чет 19 лис, 2020 20:38
Re: Електронна прописка в Україні: коли чекати
Какой-то бардак в голове непрофана трансформации: смешал в одну кучу реестр собственности и прописку.
Ну ОК, сделают они там у себя бекофис не в бумажном, а в электронном виде. Мне то что с этого, прописка не станет от этого электронной.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 23 лис, 2020 13:41
Формально изменилась. Особенно в теме права собственности, о котором речь в статье. Но именно из-за таких министров, которые до сих пор путают прописку с регистрацией, до сих пор не произошла еще большая либерализация регистрации места проживания.
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