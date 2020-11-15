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Електронна прописка в
Україні: коли чекати

Електронна прописка в Україні: коли чекати
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:09

Електронна прописка в Україні: коли чекати

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

Дивися повний текст Електронна прописка в Україні: коли чекати.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:09

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров возвращает прописку от которой отказались почти 20 лет назад? Он в своем уме?
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 16:53

  Giroi написав:Министр цифровой трансформации Михаил Федоров возвращает прописку от которой отказались почти 20 лет назад? Он в своем уме?

Да какая разница: прописка, регистрация? Суть-то не изменилась.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 19:44

Электронный военкомат тоже будет? )
tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 20:38

Re: Електронна прописка в Україні: коли чекати

Какой-то бардак в голове непрофана трансформации: смешал в одну кучу реестр собственности и прописку.

Ну ОК, сделают они там у себя бекофис не в бумажном, а в электронном виде. Мне то что с этого, прописка не станет от этого электронной.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:41

  Gastarbaiter написав:
  Giroi написав:Министр цифровой трансформации Михаил Федоров возвращает прописку от которой отказались почти 20 лет назад? Он в своем уме?

Да какая разница: прописка, регистрация? Суть-то не изменилась.


Формально изменилась. Особенно в теме права собственности, о котором речь в статье. Но именно из-за таких министров, которые до сих пор путают прописку с регистрацией, до сих пор не произошла еще большая либерализация регистрации места проживания.
Giroi
 
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