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В Україні на платних СІЗО
заробили вже понад 1,5 млн грн...

В Україні на платних СІЗО заробили вже понад 1,5 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:13

В Україні на платних СІЗО заробили вже понад 1,5 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на платних камерах у СІЗО вже заробили понад 1,5 млн грн, найбільшу суму отримали від Київського СІЗО.

Дивися повний текст В Україні на платних СІЗО заробили вже понад 1,5 млн грн – Мін’юст.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 21:13

И смысл опять смешить людей, если это конечно не было грустно ? Или это скрытая реклама ? Может каждый день отчитываться о том кто приобрел право на комфортное отбывание прибывания ? Перед законом все равны и находиться должны в равных условиях не в зависимости от содержимого кошелька. Хренью маются.
Igorten
 
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