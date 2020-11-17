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Для вакцини Pfizer
створили контейнери з GPS

Для вакцини Pfizer створили контейнери з GPS
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 03:57

Для вакцини Pfizer створили контейнери з GPS

Пропонуємо до обговорення:
Для перевезення і зберігання вакцини від нового коронавірусу фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech розроблені спеціальні ізотермічні контейнери.

Дивися повний текст Для вакцини Pfizer створили контейнери з GPS.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 03:57

"вопрос о необходимости хранения и перевозки препарата в температуре не ниже минус 75 градусов Цельсия"
Что-то новости настораживают. Вчера китайцы выпустили куртку, в которой самой по себе комфортно под струёй жидкого азота. При этом в ней ещё встроен подогрев на случай более суровых условий. Тут боятся, что при перевозке температура может упасть ниже 75 градусов мороза. Я правильно понимаю, что новый ледниковый период на носу? Причём лёд будет не водяной, а азотный?
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 04:08

Интересно из чего эта вакцина сделана, что она должна храниться при -70 градусах? При -40 даже чистый спирт замерзает. И что там живого и полезного может остаться после такой заморозки ?
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 04:50

andrein, это который спирт при минус 40 замерзает? Этиловый при -114.1 °C. Изопропиловый при -90 °C. Понятно, что у большинства спиртов температура плавления выше, чем у воды, поэтому наверняка есть и тот, у которого примерно -40, но всё таки любопытно о каком речь.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:03

  moveton написав:"вопрос о необходимости хранения и перевозки препарата в температуре не ниже минус 75 градусов Цельсия"
Что-то новости настораживают. ...

Не читайте "говорящих голов" -- читайте первоисточники. Бурла то ли недопонял чего то ли перепутал (или журналисты перепутали). Там не выше. И 70-ти...

  andrein написав:Интересно из чего эта вакцина сделана, что она должна храниться при -70 градусах? При -40 даже чистый спирт замерзает. И что там живого и полезного может остаться после такой заморозки ?

Если действительно интересно -- что мешало пару минут на изучение вопроса потратить?..
Сделана, если грубо, из жиров. Живого в ней изначально ничего нет. А полезного там -- РНК.
https://www.sciencemag.org/news/2020/11 ... s-vaccines
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:16

А планируется оснастить функцией самоуничтожения контейнера с вакциной и всего что находится поблизости, если что-то пойдет не так?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 01:52

  Евгений Н. написав:А планируется оснастить функцией самоуничтожения контейнера с вакциной и всего что находится поблизости, если что-то пойдет не так?

Всё предусмотрено! По координатам полученным с GPS датчика будет нанесен тактический ядерный удар. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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