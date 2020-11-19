RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС нагадав Україні умови
надання 1,2 млрд євро

ЄС нагадав Україні умови надання 1,2 млрд євро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:11

ЄС нагадав Україні умови надання 1,2 млрд євро

Пропонуємо до обговорення:
Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги за умови виконання низки вимог, оприлюднених раніше.

Дивися повний текст ЄС нагадав Україні умови надання 1,2 млрд євро.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91302
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:11

бубочка опять берет в долг ?
kaprizniy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:58

  kaprizniy написав:бубочка опять берет в долг ?

готов принять в любом количестве с любой стороны
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2123
З нами з: 06.08.19
Подякував: 539 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter, RomaI і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МВФ виділив 82-м країнам понад $100 млрд через пандемію
R2 » Чет 19 лис, 2020 20:27
2 170
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лис, 2020 01:58
EKO
В Україні на платних СІЗО заробили вже понад 1,5 млн грн...
R2 » Чет 19 лис, 2020 21:13
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 21:13
Igorten
Електронна прописка в Україні: коли чекати
R2 » Чет 19 лис, 2020 16:09
4 317
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лис, 2020 20:38
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.