Ринок оренди житлової нерухомості Києва в 2020 році зазнав значного падіння.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:50
Ринок оренди житла в Києві
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Дивися повний текст Ринок оренди житла в Києві.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 10:50
И правда, хоть арендаторы двушек и трешек(
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