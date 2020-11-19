|
|
|
TSMC збудує у США завод за $12 млрд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:01
Пропонуємо до обговорення:
Влада американського міста Фенікс, штат Аризона, схвалили низку фінансових стимулів і урядову підтримку для заводу з виробництва мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), запланована вартість якого складає $12 млрд.
Дивися повний текст TSMC збудує у США завод за $12 млрд
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91308
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:01
..ну теперь наверно это не обязательно: американцы то не поддержали иннициативы Трампа..им ближе популизм демократов и кричалки в стиле БЛМ....!!??
-
maestro71
-
-
- Повідомлень: 2123
- З нами з: 09.09.11
- Подякував: 161 раз.
- Подякували: 500 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|