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TSMC збудує у США
завод за $12 млрд

TSMC збудує у США завод за $12 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:01

TSMC збудує у США завод за $12 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Влада американського міста Фенікс, штат Аризона, схвалили низку фінансових стимулів і урядову підтримку для заводу з виробництва мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), запланована вартість якого складає $12 млрд.

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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 11:01

..ну теперь наверно это не обязательно: американцы то не поддержали иннициативы Трампа..им ближе популизм демократов и кричалки в стиле БЛМ....!!??
maestro71
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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