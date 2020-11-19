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Johnson & Johnson назвала вартість своєї вакцини від...
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:25
Пропонуємо до обговорення:
Фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, розраховує, що її вакцина проти коронавірусу буде готова у 2021 році. Там заявили, що ціна препарату складе менше 10 доларів.
Дивися повний текст Johnson & Johnson назвала вартість своєї вакцини від коронавірусу
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:25
цінуючи своїх людей наша влада не пропустить можливості ціну ту підняти в рази, та і в дядька Сема готові купувати дорожче, коли Байден, чи його син на те погодяться...
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providnyk
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