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Долар може впасти до 20% через відновлення світової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:53
andrein написав: 75stasstas75 написав:
Значит поднимется до 20%.
Вполне вероятно. Уже многие нац. валюты начали обесцениваться. Население будет спасать сбережения скупая доллар.
А надо фунты. Опять попадут.
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