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Долар може впасти до 20%
через відновлення світової...

Долар може впасти до 20% через відновлення світової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:53

  andrein написав:
  75stasstas75 написав:Значит поднимется до 20%.


Вполне вероятно. Уже многие нац. валюты начали обесцениваться. Население будет спасать сбережения скупая доллар.


А надо фунты. Опять попадут.
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