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Система автофіксації порушень
ПДР почала штрафувати авто...

Система автофіксації порушень ПДР почала штрафувати авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:43

Система автофіксації порушень ПДР почала штрафувати авто...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні система автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху тепер розпізнає і автомобілі на іноземній реєстрації.

Дивися повний текст Система автофіксації порушень ПДР почала штрафувати авто на єврономерах.
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