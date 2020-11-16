В Україні критична ситуація із доступом населення до фінпослуг.
Дивися повний текст В \"Укрпошті\" розповіли про переваги поштового банку.
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Додано: Суб 21 лис, 2020 06:41
В "Укрпошті" розповіли про переваги поштового банку
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Дивися повний текст В \"Укрпошті\" розповіли про переваги поштового банку.
Додано: Суб 21 лис, 2020 06:41
Почтовый банк - это, может быть, и хорошо. Но отделите банковские услуги от почтовых, чтобы старая гвардия не за*бывала оператора с пенсией, коммуналкой и прочими, не связанными с отправкой/доставкой корреспонденции и посылок, вопросами.
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:50
теперь основной вид деятельности укрпошты - это депозиты, банковские счета и торговля. Доставку почты может вообще скоро уберут из видов деятельности
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