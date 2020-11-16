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В "Укрпошті" розповіли про
переваги поштового банку

В "Укрпошті" розповіли про переваги поштового банку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 06:41

В "Укрпошті" розповіли про переваги поштового банку

Пропонуємо до обговорення:
В Україні критична ситуація із доступом населення до фінпослуг.

Дивися повний текст В \"Укрпошті\" розповіли про переваги поштового банку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 06:41

Почтовый банк - это, может быть, и хорошо. Но отделите банковские услуги от почтовых, чтобы старая гвардия не за*бывала оператора с пенсией, коммуналкой и прочими, не связанными с отправкой/доставкой корреспонденции и посылок, вопросами.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:50

  summacut написав:чтобы старая гвардия не за*бывала оператора с пенсией, коммуналкой и прочими, не связанными с отправкой/доставкой корреспонденции и посылок, вопросами.


теперь основной вид деятельности укрпошты - это депозиты, банковские счета и торговля. Доставку почты может вообще скоро уберут из видов деятельности :D
Амвросий
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