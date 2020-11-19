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Розмір «другої» пенсії від
Кабміну мало порадує українців

Розмір «другої» пенсії від Кабміну мало порадує українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 07:48

Розмір «другої» пенсії від Кабміну мало порадує українців

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.

Дивися повний текст Розмір «другої» пенсії від Кабміну мало порадує українців.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:01

Это та инициатива, про которую писали, что она позволит вдвое увеличить пенсию?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:28

  PasserBy написав:Это та инициатива, про которую писали, что она позволит вдвое увеличить пенсию?

Смотря кому
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:26

Это что за бред?Сколько шумихи было по поводу накопительных пенсий.Может проще построить газовые камеры и утилизировать пенсионеров бесплатно,чтобы не мучились?
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 19:26

  Scotch написав:Это что за бред?Сколько шумихи было по поводу накопительных пенсий.Может проще построить газовые камеры и утилизировать пенсионеров бесплатно,чтобы не мучились?


Корона сейчас удешевит этот процесс ни газа ни камер ненадо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:40

Як легко вони ввели подвійну сплату за одну й туж послугу. Дві квітанції за все: електрику, воду, газ. Ще податок до пф подвійний. З українцями можливо робите все! Завтра вони до маски лічильники прикрутять, й ми заплатимо за кожний подих повітрям.
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:34

  knoppixx написав:Як легко вони ввели подвійну сплату за одну й туж послугу. Дві квітанції за все: електрику, воду, газ. Ще податок до пф подвійний. З українцями можливо робите все! Завтра вони до маски лічильники прикрутять, й ми заплатимо за кожний подих повітрям.


Как раз в тему. Сегодня новая квитанция от теплокомунэнерго пришла. Оплата за обслуживание и замену счётчика домового. В сумме на 2 счёта за ничегонеделание 41 гривна на каждую квартиру. Итого имеем: лет 10 назад один платеж. Потом поделили на отопление и горячую воду. Позже ддобавили обслуживание внутридомовых труб и теперь ещё два. Итого , что десять лет назад было один, нынче стало 5.
Ratatui
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