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Зачем при переоформлении
водительских прав требуют карточку

Зачем при переоформлении водительских прав требуют карточку
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 14:56

Зачем при переоформлении водительских прав требуют карточку

Зачем при переоформлении водительских прав требуют банковскую карточку?
Продвижение продаж новостроек:
https://forum.finance.ua/topic186865.html
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 15:18

M-A-X чтобы списать с неё , иного не вижу или в проге у просящих по её номеру инфикация происходит.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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