Зачем при переоформлении водительских прав требуют карточку

Додано: Суб 21 лис, 2020 15:18

M-A-X чтобы списать с неё , иного не вижу или в проге у просящих по её номеру инфикация происходит.

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))