Какой использовать кейс для хранения в оффшоре?

Додано: Суб 21 лис, 2020 17:03

proftpd66 Здравствуйте,давайте для начала познакомимся поближе.

Расскажите немного о себе,например где Вы храните деньги?

Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))