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Какой использовать кейс для хранения в оффшоре?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 21 лис, 2020 16:54
здравствуйте.
хотел часть денег хранить в оффшоре
как всегда куча вопросов.
Я хочу открыть в оффшоре и через брокера разметить в фонде США. Чтобы деньги были у брокера.
Другая часть в евро или в долларах или в рупие (сейшельская валюта)
какие есть подводные камни?
UPD:
кажется не в том разделе разместил.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Суб 21 лис, 2020 17:03
proftpd66 Здравствуйте,давайте для начала познакомимся поближе.
Расскажите немного о себе,например где Вы храните деньги?
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Мизантрóп
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Додано: Суб 21 лис, 2020 17:06
Мизантрóп написав:proftpd66
Здравствуйте,давайте для начала познакомимся поближе.
Расскажите немного о себе,например где Вы храните деньги?
зачем я буду говорить?
храню в контейнерах морских
Интерактив-Брокера не включает СМС, звонил, они помочь не могут.Я не могу осуществить отправку денег. Если им что-то не понравтся и они закроют счет и свифт отправят обратно? Или деньги арестуют. А с сейшеркой. Это проще. Нет?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Суб 21 лис, 2020 18:55
надо пробовать
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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Мизантрóп
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Додано: Суб 21 лис, 2020 19:03
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greenozon
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