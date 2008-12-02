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Какой использовать кейс
для хранения в оффшоре?

Какой использовать кейс для хранения в оффшоре?
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:54

Какой использовать кейс для хранения в оффшоре?

здравствуйте.

хотел часть денег хранить в оффшоре

как всегда куча вопросов.

Я хочу открыть в оффшоре и через брокера разметить в фонде США. Чтобы деньги были у брокера.

Другая часть в евро или в долларах или в рупие (сейшельская валюта)

какие есть подводные камни?

UPD:
кажется не в том разделе разместил.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:03

proftpd66 Здравствуйте,давайте для начала познакомимся поближе.
Расскажите немного о себе,например где Вы храните деньги?
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 17:06

  Мизантрóп написав:proftpd66 Здравствуйте,давайте для начала познакомимся поближе.
Расскажите немного о себе,например где Вы храните деньги?


зачем я буду говорить?

храню в контейнерах морских :)

Интерактив-Брокера не включает СМС, звонил, они помочь не могут.Я не могу осуществить отправку денег. Если им что-то не понравтся и они закроют счет и свифт отправят обратно? Или деньги арестуют. А с сейшеркой. Это проще. Нет?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 18:55

Re: Какой использовать кейс для хранения в оффшоре?

надо пробовать
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:46

Re: Какой использовать кейс для хранения в оффшоре?

с офшора взятки гладки

хранят на офшорке в банке - мойке, все еще приебалтика (после шухера с абвлв и прочими риетумами, конечно, только мелкие с кучей KYC открывают, надежность тоже так себе) и может какие экзотики, откуда тоже фиг получишь

так что отмывайте тут и храните в Европе в педелах нормы (с)
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:15

  cohan написав:с офшора взятки гладки

хранят на офшорке в банке - мойке, все еще приебалтика (после шухера с абвлв и прочими риетумами, конечно, только мелкие с кучей KYC открывают, надежность тоже так себе) и может какие экзотики, откуда тоже фиг получишь

так что отмывайте тут и храните в Европе в педелах нормы (с)


1) тут ничего не будет уже.
2) мне нужна юрисдикция США.
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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