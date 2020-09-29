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Коболєв про ціну газу: газзбути цієї зими максимізують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 09:38
Амвросий написав:
раньше были валютные загоны, теперь газовые
Ещё счётчиковые были.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:13
Да кто бы сомневался что за счет украинцев Коболев набьет себе карманы. Тем более все затраты списываются за счет потребителей а Коболеву и его банде в карман идет чистая прибыль.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 10:23
kuryanchik написав:
Воюют они за потребителя, ага...
Уже 20 дней пытаюсь стать их клиентом, уйдя от закарпатгаза с его 8.81 грн за куб! Документы все подал через сайт, обещали за 5 дней зарегистрировать и дать доступ в личный кабинет. Я им звоню и пишу каждый день, выждав с запасом 10 рабочих дней. А они каждый день «завтраками» кормят...ссылаясь на технические проблемы, хотя подтвердили, что документы у меня в порядке...
А счётчик газовый, тем временем, крутится быстро-быстро, а качество газа — г@вно! И расход из-за этого «качества» раза в 1.5-2 больше, чем заложено в КПД котла!
Не переживайте Вы так, выбранный пакет применяется с даты написания заявления.
Переход занял 14 дней. Тарифы включились датой подачи заявления через сайт.
Если поданные документы в порядке, то автоматом будете клиентом.
На почту пришло приглашение, с регистрацией, все- новый клиент.
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