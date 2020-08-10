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ОПЕК+ погіршило прогнози
щодо попиту на нафту

ОПЕК+ погіршило прогнози щодо попиту на нафту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 01:14

ОПЕК+ погіршило прогнози щодо попиту на нафту

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році попит на нафту зросте на 6,2 млн барелів на день, що на 0,3 млн барелів менше, ніж прогнозувалося раніше.

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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 01:14

Споживання нафти може ніколи не досягти рівня 2019 року. Країнам-бензоколонкам буде не легко.
bodia1406
 
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