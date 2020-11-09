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За 10 років український ринок
мобільного зв'язку зріс...

За 10 років український ринок мобільного зв'язку зріс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 06:49

За 10 років український ринок мобільного зв'язку зріс...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг українського ринку мобільного зв'язку з 2010 по 2019 рік зріс на 74,2% - до 41,9 млрд грн у 2019 році з 24 млрд грн у 2010 році.

Дивися повний текст За 10 років український ринок мобільного зв'язку зріс майже у двічі - дослідження.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 06:49

Вырос на 74%. Вот только гривна по отношению к деньгам упала в 3+ раза.
summacut
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