Україна залишається серед лідерів за швидкістю зростання кількості електромобілів. Тільки за останні п’ять років було придбано майже 25 тисяч електрокарів.
Дивися повний текст За п’ять років в Україні з’явилося 25 тисяч електромобілів.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 11:25
За п’ять років в Україні з’явилося 25 тисяч електромобілів
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Дивися повний текст За п’ять років в Україні з’явилося 25 тисяч електромобілів.
Додано: Пон 23 лис, 2020 11:25
> Заміна або ремонт старої батареї по вартості може зрівнятись з ціною самого електромобіля.
5500$ нова батарея на Nissan Leaf.
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