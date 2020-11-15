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За п’ять років в Україні
з’явилося 25 тисяч електромобілів

За п’ять років в Україні з’явилося 25 тисяч електромобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:25

За п’ять років в Україні з’явилося 25 тисяч електромобілів

Пропонуємо до обговорення:
Україна залишається серед лідерів за швидкістю зростання кількості електромобілів. Тільки за останні п’ять років було придбано майже 25 тисяч електрокарів.

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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 11:25

> Заміна або ремонт старої батареї по вартості може зрівнятись з ціною самого електромобіля.

5500$ нова батарея на Nissan Leaf.
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