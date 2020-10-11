Близько 9 тис. аптечних закладів зможуть виписувати рецепт саме в електронній формі.
Дивися повний текст У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 18:28
У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіотики.
Додано: Пон 23 лис, 2020 18:28
"около 9 тыс. аптечных заведений смогут выписывать рецепт именно в электронной форме" - разве аптечные заведения выписывают рецепты? они вроде как наоборот должны принимать ранее выписанные врачом рецепты. не?
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:00
Re: У МОЗ планують впровадити електронний рецепт на антибіот
Видимо, наконец-то станет по-человечески: аптека и продаст и рецепт перед этим выпишет. Врача беспокоить не понадобится.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:24
"до окончания 2021 года, хранить бумажные формы электронных рецептов"
Так а в чем смысл тогда ?
1- дополнительная нагрузка на аптеку:
Получи по электронке, распечатай, подшей в отчёт и жди бригаду проверяющих.
2- Нагрузка врачам: выписать на сайте, прицепить анализы, написать обоснование рецепта .. и ждать бригаду проверяющих ( опять же, куда ж без них)ю
3- нагрузка пациенту: найди аптеку, которая работает с электронными рецептами,иу которой в наличии препарат, и по вменяемым ценам, и поближе к дому ....
Вывод: запасайся кто может и чем может.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:29
я начинаю подозревать что, Министр здравоохранения в купе со всеми причастными, не владеет фундаментальными знаниями, что входит в сферу Врача а что Аптеки
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