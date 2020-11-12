Щоб уникнути неприємностей, житло варто орендувати відповідно до норм законодавства
Дивися повний текст Як орендувати житло: Мін'юст розповів важливі факти про договір оренди.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 09:44
Як орендувати житло: Мін'юст розповів важливі факти про...
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Дивися повний текст Як орендувати житло: Мін'юст розповів важливі факти про договір оренди.
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:44
Принято говорить, что официальная сдача аренды защищает собственника жилья.
Но...
- В случае завершения срока договора найма жилья наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма жилья на новый срок.
- В случае продажи жилья, которое было предметом договора найма, наниматель имеет преимущественное перед другими лицами право на его приобретение.
- Если в договоре срок не установлен, договор считается заключенным на пять лет.
А вот этот пункт перечеркивает все предыдущие?
- Договор найма части дома, квартиры, комнаты (части комнаты) может быть расторгнут по требованию наймодателя в случае необходимости использования жилья для проживания самого наймодателя и членов его семьи.
То есть опять как хочу, так и вечу. Сказал, что должна жить бабушка, а сам выставил на продажу или заново сдал. И никакое первоначальное право никто уже не имеет.
Но все равно важнее всех этой бумажной волокиты будет выбор правильной квартиры под аренду (
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