Як орендувати житло: Мін'юст розповів важливі факти про...

Додано: Вів 24 лис, 2020 09:44

- Договор найма части дома, квартиры, комнаты (части комнаты) может быть расторгнут по требованию наймодателя в случае необходимости использования жилья для проживания самого наймодателя и членов его семьи.

Принято говорить, что официальная сдача аренды защищает собственника жилья.Но...- В случае завершения срока договора найма жилья наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма жилья на новый срок.- В случае продажи жилья, которое было предметом договора найма, наниматель имеет преимущественное перед другими лицами право на его приобретение.- Если в договоре срок не установлен, договор считается заключенным на пять лет.А вот этот пункт перечеркивает все предыдущие?То есть опять как хочу, так и вечу. Сказал, что должна жить бабушка, а сам выставил на продажу или заново сдал. И никакое первоначальное право никто уже не имеет.Но все равно важнее всех этой бумажной волокиты будет выбор правильной квартиры под аренду () и правильного арендатора(). А если перед вами или вы захотите поиграть мускулами — то никакие бумаги никого не спасут. И считается форс-мажором на неадеквата(или арендатор сжег квартиру, а денег у него ведь нет, и толку с этого доровора?). Но редко случается, на это и надежда. А не на офф договор.