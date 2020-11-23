RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Григол Катамадзе: малий і
середній бізнес в Україні...

Григол Катамадзе: малий і середній бізнес в Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:35

Григол Катамадзе: малий і середній бізнес в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Третина власників бізнесу (переважно мікро-) заявляють про падіння доходів на 60-80%.

Дивися повний текст Григол Катамадзе: малий і середній бізнес в Україні треба рятувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91356
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:35

Чо то эти воители не пишут , как Германии спасают малый бизнес. А все очень просто им покупают надгробные крестики.Максимум что может себе позволить правительство Германии....у нас нет денег даже на крестики....
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 22 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні ціни на "коронавірусні" тести завищені в...
R2 » Вів 24 лис, 2020 12:52
3 62
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 14:04
Igorten
В Україні можуть збільшити акциз на дизпальне - бізнесмен 1, 2
R2 » Пон 23 лис, 2020 17:27
12 740
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 13:56
RomanTik
Падіння промвиробництва в Україні знову прискорилося
R2 » Вів 24 лис, 2020 07:31
0 98
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 07:31
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.