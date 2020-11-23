Третина власників бізнесу (переважно мікро-) заявляють про падіння доходів на 60-80%.
Дивися повний текст Григол Катамадзе: малий і середній бізнес в Україні треба рятувати.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:35
Григол Катамадзе: малий і середній бізнес в Україні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Григол Катамадзе: малий і середній бізнес в Україні треба рятувати.
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:35
Чо то эти воители не пишут , как Германии спасают малый бизнес. А все очень просто им покупают надгробные крестики.Максимум что может себе позволить правительство Германии....у нас нет денег даже на крестики....
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