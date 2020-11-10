Про це Зеленський заявив в черговому відеозверненні.
Дивися повний текст Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео).
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Додано: Вів 24 лис, 2020 19:48
Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео).
Додано: Сер 25 лис, 2020 03:07
Re: Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)
100% попытаются еще и подкупить фопов - "мы вам посильную помощь 8000 грн, а вы взамен молчите насчет закона о РРО"
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:00
Адресная инфляция, лучше чем обыкновенная. Но будет понятно после завершения всего этого.
Додано: Сер 25 лис, 2020 10:19
Re: Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)
Пострадавшие от КВД (карантин выходного дна) получат шиш с маслом.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:21
Га-га-га, цьому клоуну ще хтось вірить? Вчителі вже отримали по $4000? Може, на всіх?
Тепер і ФОПи "отримають". Як раз вистачіть на 8 місяців за РРО заплатити.
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:29
Re: Зеленський анонсував виплати ФОПам (відео)
А кто уже потерял работу и из-за предшествующих мероприятий не может ее найти по той же причине - на помойки или Польша? На бирже им ничего не платят.
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