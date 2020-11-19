Зокрема, на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам використано 4,2 млрд грн
Дивися повний текст Скільки грошей і на що витратили з \"коронавірусного фонду\" - Мінфін.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 23:50
Скільки грошей і на що витратили з "коронавірусного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки грошей і на що витратили з \"коронавірусного фонду\" - Мінфін.
Додано: Вів 24 лис, 2020 23:50
очередная версия старой басни
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