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Скільки грошей і на що
витратили з "коронавірусного...

Скільки грошей і на що витратили з "коронавірусного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:50

Скільки грошей і на що витратили з "коронавірусного...

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам використано 4,2 млрд грн

Дивися повний текст Скільки грошей і на що витратили з \"коронавірусного фонду\" - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:50

очередная версия старой басни https://www.slovoidilo.ua/2020/09/04/no ... yu-shmyhal
kdevil
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