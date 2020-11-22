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ВС заборонив українцям
одноосібно відключати квартири...

ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:48

  GALeon написав:
protefiks1959 написав:Кста..., я не прав! Решение не такое уж плохое
Тільки більшістю голосів мешканці будинку можуть вирішити облаштувати систему індивідуального або автономного опалення.
При нынешних тарифах любой дом может легко отключиться при 51 ... 60% желающих на общем собрании дома ( протокол и т.п.) и Фсе!
Нет, надо 100% согласных

Пруфы будут?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0982-19#Text
2. Рішення власника (співвласників) будівлі, в тому числі житлового будинку, про відключення від ЦО та/або ГВП приймається відповідно до вимог Цивільного кодексу України, законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».
_hunter
 
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