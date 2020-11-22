ВС заборонив українцям одноосібно відключати квартири...

GALeon написав:Нет, надо 100% согласныхprotefiks1959 написав:Кста..., я не прав! Решение не такое уж плохоеПри нынешних тарифах любой дом может легко отключиться при 51 ... 60% желающих на общем собрании дома ( протокол и т.п.) и Фсе!Тільки більшістю голосів мешканці будинку можуть вирішити облаштувати систему індивідуального або автономного опалення.
Пруфы будут?
2. Рішення власника (співвласників) будівлі, в тому числі житлового будинку, про відключення від ЦО та/або ГВП приймається відповідно до вимог Цивільного кодексу України, законів України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку».