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Степанов назвав вартість
лікування одного хворого на...

Степанов назвав вартість лікування одного хворого на...
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:30

Степанов назвав вартість лікування одного хворого на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив у програмі "Зе Інтерв'юер" на YouTube.

Дивися повний текст Степанов назвав вартість лікування одного хворого на COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:31

Брехло, выписывают с пневмонией, положительным тестом и проблемами с сердцем.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:10

Кого интересуют цифры на бумаге?Подними задницу и проедь по больницам и узнаешь сколько на самом деле обходится лечение одного больного.Все лекарства покупает больной за свои деньги,а выделенные раворовываются преступниками в белых халатах,которым вы повышаете оклады.За ЧТО?Гнать такого министра в три шеи.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 08:16

врёт только в одном, а именно в точке (кармане) получателя выделенных денег : бенефициаром являются пару рыл у кассы, и это НЕ больница.
Луганская область: тет на ковид назначают исключительно критическим больным в реанимации, у которых и без теста ясно что ковид.
Никому другому - с явными симптомами но не лежачего - не назначают ( нет тестов и денег).Ехать самому за платным тестом нужно в район, по месту платных клиник - нет. Лечение напрочь отсутсвует. И так везде.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:10

Вранье. В БСП Киев дольных с явными признаками короны отправляют домой. Тест делают только если и так ясно, что у человека корона. Семейные врачи по селам рекомендуют больным с признаками пневмонии - попить таблеточки и никуда не ездить. А в райцентре спрашивают - чего вы затянули?
Минздрав рапортует о цифрах, процедурах и достижениях на бумаге. К реальности имеющих малое отношение.
Все подготовки ко второй волне просрали и разворовали. Раздолбали дороги и никак не научили народ порядку.
Сейчас больше 15000 заболевших и никаких перспектив на уменьшение или даже стабилизацию роста. На горизонте локдаун. И вновь обнищание народа.
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 09:47

  pmdunavesta написав:Вранье. В БСП Киев дольных с явными признаками короны отправляют домой. ...

Ясен перец -- смысл им лежать койко-места занимать? -- "берут" только средне-сложных (вроде) и выше.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:47

Re: Степанов назвав вартість лікування одного хворого на...

Расскажу свою историю.
16.11. вечер. Начало знобить. Температура 37,5. с утра 17.11 уже 39. Таблетка парацетомола и уже 37,5. Звоню семейному врачу, рассказыаю. Говорит если себя нормально чувствуешь, нет отддышки - сиди дома. На прием записал на 21.11. До этого дня температура еще один день была до 39 и все остальное время - 37-37,5.
21.11 на приеме проверили сутурацию, пощупал меня эндоскопом, направил на флюрограмму. Флюрограмма работает с Пн по Пт. Т.е. еще протяжка до 23.11.
23.11 - делаю флюрограмму. Веером звонят - говорят пойти сделать расширенный ренген.
24.11 - делаю расширенный ренген. Внимание! На след. день я должен прийти его забрать и отнести врачу :) После ренгена плюнул - поехал сдал тест на ковид в Синево.
25.11 - забирую ренген. Диагноз - восполение правого легкого, очаг 1,5см. Несу ренген семейному, говорю - так может на ковид сдать? Он - да неззачем, ты и так неделю болеешь. Попей вот это и это(антибиотики). Сегодня(26.11) пришел ответ из Синево - тест положительный. В целом самочувствие нормальное, температура 37-37,5. Врачну не звонил. Запись к нему на 2.12.

Вот как то так работает все в реале.

Пока посещал поликлинику, встретил знакомого, как раз выписывался. Забрали его, жену и тещу по скорой. 3 недели лежал, жена и теща лежат до сих пор. В палтах по 5 коек. Собираются доставлять койки, т.к. реально мест тупо нет.
Это Кропивницкий, облцентр. Что там в районах - я даже не представляю.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:16

  _hunter написав:
  pmdunavesta написав:Вранье. В БСП Киев дольных с явными признаками короны отправляют домой. ...

Ясен перец -- смысл им лежать койко-места занимать? -- "берут" только средне-сложных (вроде) и выше.

Только сплатоспроможных.
Ибо в тексте "Степанова" не указанно за чей счёт банкет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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