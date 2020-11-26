МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...

Не то что не быстрее, а безопаснее. Т.е. если интересно мое мнение - то я не имел ввиду ограничивать скорость , особенно там где это не нужно. Сама развязка и "эргономика" дорог должна минимизировать возможность возникновения ДТП, не зависимо от скорости
Понятно что полностью от дятлов не избавиться, но если он вдруг вылетит на дорогу - то пусть сам свою машину разобьет, никого при этом не убив и не покалечив .
Отбойнички где надо и лежачки, это само собой, где-то читал что есть разработки как безопасно остановить мчащуюся машину при помощи спец. сетки , много чего есть в это надо деньги вкладывать
Пока такое вот происходит - что одних камеры видят, а других нет - бесполезно вкладываться в видеонаблюдение
они теперь еще самокаты и борды закупают для мвс, денег в бюджете нет блин ...