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МВС отримає камери автофіксації
порушень ПДР з новими...

МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:27

Re: МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими...

  vitaliy_berdinskikh написав:Перестроить все улицы так чтобы по ним физически было сложно ехать быстрее 30-50 км/ч это задача на десятилетия и миллиарды гривен.


Не то что не быстрее, а безопаснее. Т.е. если интересно мое мнение - то я не имел ввиду ограничивать скорость , особенно там где это не нужно. Сама развязка и "эргономика" дорог должна минимизировать возможность возникновения ДТП, не зависимо от скорости

Понятно что полностью от дятлов не избавиться, но если он вдруг вылетит на дорогу - то пусть сам свою машину разобьет, никого при этом не убив и не покалечив .

Отбойнички где надо и лежачки, это само собой, где-то читал что есть разработки как безопасно остановить мчащуюся машину при помощи спец. сетки , много чего есть в это надо деньги вкладывать

  pavilion_dv написав:независимо от связей и социального статуса действовала неотвратимость наказания - то потребность в надзоре была бы минимальной


Пока такое вот происходит - что одних камеры видят, а других нет - бесполезно вкладываться в видеонаблюдение

за полгода работы "камер Авакова", автомобили Рады ни разу не попадали на камеры фиксации нарушений

они теперь еще самокаты и борды закупают для мвс, денег в бюджете нет блин ...
Куда идут деньги ПФ в который мы все платим ?
https://youtu.be/G9ZBlnalj0c
pavilion_dv
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