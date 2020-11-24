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За квартал попит на IT-фахівців
в Україні зріс на 50% -...

За квартал попит на IT-фахівців в Україні зріс на 50% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 00:25

За квартал попит на IT-фахівців в Україні зріс на 50% -...

Пропонуємо до обговорення:
Попит на українському ринку ІТ-талантів збільшився на половину в порівнянні з попереднім кварталом.

Дивися повний текст За квартал попит на IT-фахівців в Україні зріс на 50% - GlobalLogic.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 00:25

Це все круто але краще не йдіть в глобаллоджик)
nighthawk5
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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