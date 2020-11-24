В Україні штрафи за перебування в громадських місцях без масок вже виписали 2 111 українцям.
Дивися повний текст У МОЗ повідомили, скільки людей вже оштрафували за відсутність масок.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 09:45
У МОЗ повідомили, скільки людей вже оштрафували за...
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Дивися повний текст У МОЗ повідомили, скільки людей вже оштрафували за відсутність масок.
Додано: Чет 26 лис, 2020 09:45
Прямо не знаю, чи злитися, чи радіти, що хоч без шапочки з фольги можна ходити поки що...
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