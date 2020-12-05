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Міненерго хоче підняти тариф
на електрику для населення

Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 07:20

  N0mad написав:
  Shaman написав:доставка 1 кВтч столько стоит уже где-то год. посмотрите свою квитанцию за э/энергию. сейчас все только проснулись???

Ну посмотрел - 0.24 грн написано. У вас 1.03 грн ? :shock:


Киев? С удивлением узнал, что в Киеве так дешево)))
У меня написано 0,75 - но это же облэнерго. Есть еще магистральный тариф Укрэнерго - там еще коп 19 с НДС

Тарифы на транспортировку
https://index.minfin.com.ua/tariff/electric/prom/

наш случай - 2 класс
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:04

Shaman
Считалку для Херсона выставили:
https://khersonline.net/lenta/172938-po ... eniya.html
Однако, может быть, подорожает и сильнее. Например, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, энергохолдинг ДТЭК предлагал повысить цены на электроэнергию для населения с 0,9 до 1,68 грн/кВт*ч за первые 100 кВт*ч и с 1,68 до 2,88 грн/кВт*ч за последующие. В дальнейшем цена для населения должна была повышаться на 25% в год.
Некоторые эксперты и вовсе говорят, что электроэнергия может вырасти в два раза - ориентировочно до 3,3-3,5 грн за киловатт. Но произойдет это в 2-3 этапа за год или полтора.

Интересно, все скромничают назвать цифру в 30 евроцентов.
Отталкиваясь от "Гарантованного покупця".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:46

  Kudrjavuy написав:Shaman
Считалку для Херсона выставили:
https://khersonline.net/lenta/172938-po ... eniya.html
Однако, может быть, подорожает и сильнее. Например, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрея Геруса, энергохолдинг ДТЭК предлагал повысить цены на электроэнергию для населения с 0,9 до 1,68 грн/кВт*ч за первые 100 кВт*ч и с 1,68 до 2,88 грн/кВт*ч за последующие. В дальнейшем цена для населения должна была повышаться на 25% в год.
Некоторые эксперты и вовсе говорят, что электроэнергия может вырасти в два раза - ориентировочно до 3,3-3,5 грн за киловатт. Но произойдет это в 2-3 этапа за год или полтора.

Интересно, все скромничают назвать цифру в 30 евроцентов.
Отталкиваясь от "Гарантованного покупця".


2,8 грн - 10 центов - это рыночная цена на тек момент - даже с учетом зеленой энергетики. Это потолок роста. Скорей всего в ближайший год-два будет ниже
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:50

А нельзя импортировать более дешевую американскую или европейскую энергию? :)
Или попросить Илона Маска построить станцию, как в Австралии?
Или "ми йдем своїм шляхом"?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:35

  Вкладчик1234 написав:А нельзя импортировать более дешевую американскую или европейскую энергию? :)
Или попросить Илона Маска построить станцию, как в Австралии?
Или "ми йдем своїм шляхом"?


э/энергия там не дешевле - что за байки? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:42

  Shaman написав:2,8 грн - 10 центов - это рыночная цена на тек момент - даже с учетом зеленой энергетики. Это потолок роста. Скорей всего в ближайший год-два будет ниже

В статье уже указана вероятная цена до 3,5грн

Я не затрагиваю стоимость.
Я затрагиваю означенную цену.
На 15 центов покупки "Гарантованим покупцем" "Зелёной"
+ НДС
+ Транспортировку
+ Продажу, на которую вновь НДС
- Какая рентабельность должна быть этой оборудки?
И когда к ней подведут?
Почему вопрос ставиться так: Нижнеднестровскую ГАЭС - под аккумуляцию зелёной?
- КПД будет достаточно низок. Она проектировалась под АЭС.

Т.Е. вопрос неизбежно будет поднят о "приобретении" комплекса АКБ и неизбежно по цене "Маск+". :mrgreen: Именно по этой причине оппонентом была упомянута Австралия.
В совокупности существующей "политики" мы неизбежно выйдем к этой цифре.(А то и больше, чем в Австралии)

Меня больше удручает строительство малых ГЭС - дабы не пришлось некоторым в неожиданность - необходимость очистки русел рек загаженных в результате строительства Плотин.
Для Украины это вопрос "острый" по причине сокращения обводнённости и снижения качества воды.
Это неизбежно поставит перед фактом промывки русел в том числе и малых рек.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 02:30

Shaman
В 2-м квартале цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия
Григорий Яковенко
https://ukranews.com/news/741563-tsena- ... m-v-evrope
Во втором квартале, также как и в 1-м квартале 2020 года, цена электроэнергии в Украине была выше, чем в Европе.
Об этом говорится в отчете Европейской комиссии, передают Українські Новини.

Согласно нему, в 2-м квартале цена на электроэнергию в Украине (40 евро/МВт-ч) была на 48,7% выше, чем в Румынии (26,9 евро/МВт-ч) и на 52% выше, чем в Венгрии (26,3 евро/МВт-ч).

При этом в Польше за указанный период цена на электроэнергию (40,1 евро/МВт-ч) была на 0,25% выше, чем в Украине.

Также цена на электроэнергию в Украине была в 8,3 раза выше, чем в Норвегии (4,8 евро/МВт-ч), в 3,2 раза выше, чем в Швеции (12,3 евро/МВт-ч), а также в 2,2 раза выше, чем во Франции (18 евро/МВт-ч), в 2 раза выше, чем в Германии (20,3 евро/МВт-ч) и почти в 2 раза выше, чем в Австрии (20,8 евро/МВт-ч).

При этом в зоне энергоострова "Бурштынской ТЭС" стоимость электроэнергии была на 26% выше, чем в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины и составляла 50,4 евро/МВт-ч.

В свою очередь, стоимость электроэнергии в зоне энергоострова "Бурштынской ТЭС" во 2-м квартале 2020 года была самой высокой в Европе.

Как сообщали

А теперь добавим прокладку, что увеличивает стоимость минимум в 2 раза и маэмо, що маэмо.
Австралия отдыхает!
При чём это всё не ... - расходы на генерацию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 08:34

Re: Міненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Давайте еще стройте СЭС и АЭС.. "Зеленый тариф" наше фсее..давай 1Квт по 10 грн... мы будем самые "зеленые среди зеленых"....Зачем нам АЭС с ее дешевой энергией... нам подороже. Самая нищая страна в Европе должна иметь благодаря ее керманычам самый дорогой тариф.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 05:36

  Kudrjavuy написав:Shaman
В 2-м квартале цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия
Григорий Яковенко
https://ukranews.com/news/741563-tsena- ... m-v-evrope

А теперь добавим прокладку, что увеличивает стоимость минимум в 2 раза и маэмо, що маэмо.
Австралия отдыхает!
При чём это всё не ... - расходы на генерацию.


давайте не будеи про прокладки;)

40 евроцентов/МВт - это цена РДН - 1,3 грн - такой тариф в украине года так с 2018. К нему добавляется стоимость доставки - и вуаля - цена у потребителя - никаких прокладок нет.

такие статьи в этом году проскакивают регулярно - и что-то подсказывает, что это джинса. Сравнивают цены на бирже, и молчок, какая цена у потребителя, потому что если сравнивать цены у потребителя, в Украине самая низкая цена - в чем секрет - нет ни времени, ни желания разбираться - в чем-то есть подвох, но о нем ни слова.
это если помните, как цена на нефть была минус 37 дол на бирже - но бензин на халяву никто не наливал :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 13:58

  Shaman написав:
  Kudrjavuy написав:Shaman
В 2-м квартале цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе, — Еврокомиссия
Григорий Яковенко
https://ukranews.com/news/741563-tsena- ... m-v-evrope

А теперь добавим прокладку, что увеличивает стоимость минимум в 2 раза и маэмо, що маэмо.
Австралия отдыхает!
При чём это всё не ... - расходы на генерацию.


давайте не будеи про прокладки;)

40 евроцентов/МВт - это цена РДН - 1,3 грн - такой тариф в украине года так с 2018. К нему добавляется стоимость доставки - и вуаля - цена у потребителя - никаких прокладок нет.

такие статьи в этом году проскакивают регулярно - и что-то подсказывает, что это джинса. Сравнивают цены на бирже, и молчок, какая цена у потребителя, потому что если сравнивать цены у потребителя, в Украине самая низкая цена - в чем секрет - нет ни времени, ни желания разбираться - в чем-то есть подвох, но о нем ни слова.
это если помните, как цена на нефть была минус 37 дол на бирже - но бензин на халяву никто не наливал :D

Я не зря исходил из стоимости покупки "Гарантованним покупцем" зелёной по 15 евро центов за один киловатт :
https://gordonua.com/news/politics/zele ... 31366.html

По сути мы говорим об одном и том же, только Вы на примере бензина, я конкретно электроэнергии.
Вы просто напросто не представляете масштабов "Зрады" на основании подписанный ранее обязательств.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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