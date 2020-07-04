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"РРО - різновид садомазохізму":
співвласник Нової пошти...

"РРО - різновид садомазохізму": співвласник Нової пошти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:16

  brown написав:nickvlk1
то как будто и нет Укрпочты

Укрпочты? Вы серьезно? Я ни одной посылки Укрпочтой не отправлял и не принимал. Тем более в карантин. Нравится часами в очередях под зданием выстаивать когда пенсы милостыни получают?
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:45

  Амвросий написав:
  PUnder написав:Какими налогами обложен мелкий бизнес? В большинстве случаев это ФОП, это нал. Это фиксированные суммы налогов. Это просто жадность.


Мелкий бизнес - это практически всегда безнал. А безнал весь контролируется налоговой. То, о чем вы говорите - это микробизнес. Торговля на рынках и т.п. Люди которые этим занимаются как правило едва на жизнь зарабатывают. Потому что их обкладывают громадной арендой и поборами.

Я знаком с такими людьми, вы просто на базар пойдите и внимательно посмотрите на людей, которые там торгуют. Посмотрите в чем они одеты. Это нищие люди, они бы с удовольствием не работали на базаре, но других источников денег на жизнь у них нет.

Они милостыню не просят и пособия и субсидии не получают. На хлеб своим тяжелым трудом зарабатывают, да у них есть машина на которой товар возят. У них есть что поесть и где поспать. Но это нищие люди, которые годами работают как рабы без выходных и отпусков. И зарабатывают они намного меньше 50 тысяч, как у вас. Большую часть заработка они отдают за аренду и поборы. И если у них есть наемные, то часто бывает так, что их доход меньше, чем зарплата наемных.


Вы наверно думаете что можно вот так просто пойти и торговать чем-то, заплатил ЕН и ЕСВ и торгуй... Как бы не так... Вы просто попробуйте. Узнаете много нового. Начать хотя-бы с того, что никто вам не даст торговать где-то и не платить аренду, электричество, не оплачивать ремонт и еще кучу всего (требования для пожарников и т.д. и т.п.) :wink:

Полностью поддерживаю. И добавлю. Я веду предпринимательство через интернет. Я не плачу поборы за аренду и пожарникам. Но у меня огромные затраты на раскрутку и продвижение сайта. И они гораздо больше чем поборы на рынках. Работаю в чистую для стажа. И сейчас я на распутии по поводу РРО. 15 лет стажа, можно сказать уже есть, не вижу смысла сегодня иметь больше. РРО это для меня как камень в горле из-за нехватки времени на пожить для себя и для семьи. Я не собираюсь и косить и загребать и ночью сидеть изучать и фигней страдать с рро. Чего только стоит вести подсчет кассы за день. Так что вывод напрашивается сам. Мне проще сделать скидку за чек чем заниматься садомазо. Страна очень сильно влетит с этими рро. Сейчас есть все предпосылки для событий начала прошлого века. Голодный народ народовладдя понимает по иному.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:31

[quote="5108296:Амвросий"]
Я считаю, что если хоть раз пойдешь на поводу у вымогателей, то потом прийдется и дальше платить. Лучше почитать законы и отстаивать свои права законными методами. Да, прийдется угробить кучу времени, перечитать множество законов и выдержать мозготрах, но это того стоит. Максимум что инспектор просила - заплатить налоги на квартал вперед.[/quote]

Это не вымогатели, а люди, которые помогают минимизировать налоги, и так, чтобы другие, кто прийдут на их место не смогли ни к чему приколупаться. Их услуги, конечно, не бесплатны. И да, бизнес, который будет платить 5000 гривен в месяц за эти услуги их не интересует.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:05

Re:

  Амвросий написав:Вы не похожи на фопа. Если бы вы работали фопом, то понимали бы, что уклоняться от уплаты налогов гораздо дороже, чем платить все налоги в белую. А вы этого не понимаете, значит фопом вы не работали. По крайней мере самостоятельно.


Вам виднее кто я :)
Я оказывал услуги по автосервису. 90% налом. Безнал 10%. По налу единицы кто просил чеки или квитанции. Налог 5% платил с безнала+по выданным квитанциям. Ребята которые у меня работали не были оформлены от слова совсем. Аренду платил налом. Расходные материалы покупал в основном за нал (цены разные по сравнению с безналом).
Сейчас уменьшил свои объемы, работаю сам и только с безнальщиками (стабильности больше)
Может в мелких городах когда вас все знают все по другому. В Киеве про вас никто и не вспоминает.

Рассказываю то что у моих знакомых 35 магазинов, областной центр. Есть фопы 2я группа и есть тот кто с лицензией (алкоголь и сигареты). Есть 2 бухгалтера, одна белая, вторая ведёт форму 2. Даже 1с настроена что заходя под разными логинами показывает разные товарные остатки. Только у владельца показывает остаток общий. На каждый магазин доводится лимит на день по фискальным чекам. Основная Масса товара продается без фискализации. Товар за безнал дороже немного чем за нал, для меня было удивительно что такое даже по алко и табаку. На каждом магазине оформлена половина сотрудников. В смене один должен быть обязательно оформленный второй типа просто зашёл. Один раз поймали, когда только штраф ввели. За пару человек заплатил по 10тгрн живыми деньгами. Зарабатывают нормально. Налоги по минимуму. Обороты не хотят светить а то когда лимиты были маленькие то могли вылететь с единщиков.
Зайдите в любой Аля дисконтный магазин (тер.мин.цен., восток, джинсовик). Куча людей, терминалов нет, кассовые чеки не фискальные. Только недавно сделали 2 кассы. Одна с терминалом а вторая только нал, разные субъекты, менялись регулярно как достигали лимита
Но этот Киев. За мелкие города не скажу.

По отчётности. Может я не правильно веду. Но это раз в квартал по единому и раз в год по ЕСВ и книга учёча доходов. Все не выходя из дома. налоги плачу ежемесячно 2 шт (мне так удобнее). Своя внутрення отчётность в Экселе. Что купил, что потратил, что оплатили, что чистыми себе забрал. Семейная бухгалтерия отдельно.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:31

p_a_l просто интересно - зачем Вам стаж? и почему 15 лет хватит? хватит на что?..
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:51

  p_a_l написав:
  brown написав:nickvlk1
то как будто и нет Укрпочты

Укрпочты? Вы серьезно? Я ни одной посылки Укрпочтой не отправлял и не принимал. Тем более в карантин. Нравится часами в очередях под зданием выстаивать когда пенсы милостыни получают?

там разные окна. серъезно
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