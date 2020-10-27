Французький Мінфін розіслав техногігантам повідомлення про необхідність сплати податку на цифрові послуги.
Дивися повний текст Франція зобов’язала техногігантів сплачувати цифровий податок.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:24
Франція зобов’язала техногігантів сплачувати цифровий...
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Дивися повний текст Франція зобов’язала техногігантів сплачувати цифровий податок.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:24
Внедряйте. Народ Франции из-за еще одного дополнительного замаскированного налога не обеднеет.
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