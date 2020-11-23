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Українців зобов'яжуть цілий
рік платити абонплату за...

Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 14:49

Re: Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...

  Джон написав:
  mvi написав:Ніхто про зефанів не турбується, який жах
зебіли продовжують справу початую офшорником і Ко..
  Diman написав:вже півтора роки як №зеленелайно при владі, а винен порошенко з яценюком
то що обгортки в них різні, а середина одна...шоколад почав піднімати тарифи а ці продовжують..справу офшорника.

У Вас "девичья память"?
Напомню:
Именно по настоянию Украины, с целью сохранения ею в собственности ГТС - было принято Европейское Законодательство в Энергетике запрещающее одному юридическому лицу - добывать(производить, генерировать) - поставлять(транспортировать) и продавать(без конкурентов).

Но, что удалил модер - законодательно, с появлением одной прокладки только по причине НДС рост стоимости у потребителя - будет удваиваться.
Для сохранения баланса должна полностью быть исключена коррупция - этого НЕТ.
Отсюда и парадокс: что бы не "улучшили" - будет полная ж.о.п.а
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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