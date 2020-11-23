Українців зобов'яжуть цілий рік платити абонплату за...

Джон написав:зебіли продовжують справу початую офшорником і Ко..то що обгортки в них різні, а середина одна...шоколад почав піднімати тарифи а ці продовжують..справу офшорника.
У Вас "девичья память"?
Напомню:
Именно по настоянию Украины, с целью сохранения ею в собственности ГТС - было принято Европейское Законодательство в Энергетике запрещающее одному юридическому лицу - добывать(производить, генерировать) - поставлять(транспортировать) и продавать(без конкурентов).
Но, что удалил модер - законодательно, с появлением одной прокладки только по причине НДС рост стоимости у потребителя - будет удваиваться.
Для сохранения баланса должна полностью быть исключена коррупция - этого НЕТ.
Отсюда и парадокс: что бы не "улучшили" - будет полная ж.о.п.а