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Ніхто не планує запроваджувати
локдаун від завтрашнього...

Ніхто не планує запроваджувати локдаун від завтрашнього...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:31

Ніхто не планує запроваджувати локдаун від завтрашнього...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Дивися повний текст Ніхто не планує запроваджувати локдаун від завтрашнього дня, - Степанов.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:31

Так завтра же карантин выходного дня. Зачем вводить док?
straponesa
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